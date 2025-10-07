La UR impulsa la donación de sangre y médula en el Día de las Universidades Saludables La Reups, a la que pertenece la Universidad de La Rioja, pretende alcanzar las 10.000 aportaciones a nivel nacional en el próximo mes

Juan Marín del Río Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 14:23 Comenta Compartir

La Universidad de La Rioja (UR) se ha sumado este martes al Día de las Universidades Saludables, promovido por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (Reups), con una jornada centrada en la divulgación de hábitos saludables y la solidaridad entre estudiantes y personal universitario. En ella, el Banco de Sangre de La Rioja ha puesto en marcha la campaña solidaria de donación de sangre y médula, con el reto de alcanzar las 10.000 donaciones a nivel nacional durante el próximo mes.

Carlos Sola, director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, ha destacado la importancia de la participación universitaria en las donaciones. «Muchos de los donantes habituales comenzaron en esta etapa. Es el momento ideal para inculcar la solidaridad y la necesidad de donar sangre de forma periódica. Nuestro banco es dinámico y si pasan unos días sin donaciones, la situación puede cambiar radicalmente». Sola ha subrayado que la juventud «no es solo el relevo generacional, sino el presente», y ha animado a los universitarios a convertirse en donantes frecuentes para garantizar el suministro en los hospitales de la región.

El doctor José Antonio Oteo, viceconsejero de Salud, ha recordado la importancia de fomentar hábitos saludables y la «corresponsabilidad social» desde el ámbito universitario. «Es fundamental concienciar a los estudiantes sobre la alimentación equilibrada, la actividad física y la solidaridad. Ellos son los futuros referentes de nuestra sociedad».

En relación a la donación de médula ósea, Fernando Martínez Soba, coordinador de Trasplantes de La Rioja, ha destacado el papel de las universidades en la captación de nuevos donantes, al igual que Oteo y Sola. «Hoy nuestro papel es el de inscribir a potenciales donantes de entre 18 y 40 años. La universidad siempre ha respondido de forma ejemplar y esta es una nueva oportunidad para facilitar el acceso a la donación de médula ósea».

Además, la jornada ha incluido actividades como desayunos saludables, stands informativos y un taller online sobre metabolismo y ejercicio, reafirmando el compromiso de la Universidad de La Rioja con la salud integral de su comunidad.