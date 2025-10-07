Diálogo sobre 'Ciudades que cuidan o ciudades que matan', en la VIII Semana de Movilidad Sostenible

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja organiza mañana, martes 7 de octubre, el Diálogo sobre 'Ciudades que cuidan o ciudades que matan' a partir de las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Edificio Politécnico.

En este diálogo con entrada libre hasta completar aforo intervendrán Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor Titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos y divulgador científico; Federico Castillo Álvarez, facultativo Especialista de Área del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de San Pedro, e Ignacio Prieto, arquitecto urbanista e integrante de la Plataforma de Movilidad de La Rioja–PMLR.

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja se encuadra en los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad y, con ella, pretende concienciar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria y sociedad de las ventajas para la salud, además de económicas, ambientales y sociales de la movilidad sostenible.

El impulso de la movilidad activa contribuye de forma significativa en el ahorro de energía y reporta importantes beneficios sobre nuestra salud. Los vehículos son la principal fuente de consumo energético, congestionan nuestras ciudades y son responsables de contaminación atmosférica y acústica.

Tras la celebración de este diálogo, el programa de la semana continúa el miércoles 8 de octubre, jornada en que tienen lugar dos talleres sobre medios de transporte urbano sostenibles y sobre el sistema de préstamo y alquiler de bicicletas bici-log.

El jueves 9 personal de la Guardia Civil imparte una charla sobre los efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores en la zona peatonal entre el Edificio Vives y el Edificio Quintiliano; y un taller de reparación de bicicletas impartido por personal de Dirección General de Tráfico.

Finalmente, el viernes 10 concluye el programa de actividades con la charla 'Circulando en bicicleta por vía interurbano', a cargo de personal de la Guardia Civil.

Las actividades de la VIII Semana de Movilidad Sostenible de la Universidad de La Rioja están dirigidas a la comunidad universitaria y el público en general, son gratuitas y están incluidas en la programación del Pasaporte Saludable.

Por este motivo, para poder participar en ellas es necesario inscribirse a través de https://www.unirioja.es/universidad-saludable/pasaporte-saludable/.

Entre el alumnado de la Universidad de La Rioja que participe en las actividades programadas se sorteará una bicicleta.

La VIII Semana de Movilidad Sostenible de la UR está organizada desde el Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad a través de la Oficina de Sostenibilidad de la UR en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, la Guardia Civil, el Hospital San Pedro, la Plataforma de Movilidad de La Rioja y la Policía Local de Logroño.

Programa

Martes 7 de octubre de 2025

Salón de Actos del edificio Politécnico

18.00-19.00 horas. Dialogo sobre 'Ciudades que cuidan o ciudades que matan'

-Eduardo Sáenz de Cabezón

Profesor Titular, Departamento de Matemáticas y Computación

Universidad de La Rioja

-Federico Castillo Álvarez

Facultativo Especialista de Área

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de San Pedro

-Ignacio Prieto

Arquitecto urbanista

Plataforma de movilidad de La Rioja–PMLR