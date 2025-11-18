Cristina Arbués gana el Premio al Mejor TFG de la Cátedra de la Empresa Familiar El trabajo, que tiene el apoyo de Fundación Ibercaja, se titula 'Relevo generacional en empresas familiares en La Rioja''

Cristina Arbués Alonso, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Rioja, ha ganado el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado concedido por la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar y Fundación Ibercaja por 'Relevo generacional en empresas familiares de La Rioja'.

Arbués se ha llevado el primer premio, dotado con 750 euros en metálico, por el mejor trabajo, a juicio del jurado, que también ha otorgado a Jaime González Placer y Laura Somalo García dos accésit dotados con 250 euros.

En la entrega de premios han participado Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, José Ángel Pérez Álvarez, director Territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara; Jorge Sicilia Espuny, gerente Territorial-Dirección Territorial Norte de Ibercaja; Carlota González y Carlos Lagunas Baroja, presidenta y vicepresidente de AREF; Ernesto Gómez Tarragona, director de AREF; y Eduardo Rodríguez Osés, Director de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja, así como tutores de los trabajos y familiares.

Estos premios a los mejores trabajos fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM), convocados por la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja y la Fundación Ibercaja, pretenden acercar la empresa familiar a los estudiantes universitarios, difundir el conocimiento e interrelación con el ecosistema empresarial más cercano y su contribución para su formación como futuros profesionales que presten servicios profesionales avanzados excelentes.

Cátedra extraordinaria de la empresa familiar

La Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja está financiada por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF). Entre sus objetivos destaca potenciar la figura del empresario, favorecer el desarrollo de nuevas empresas y difundir la cultura empresarial sostenible entre los estudiantes de centros educativos y universitarios de La Rioja. Además, la Cátedra de la Empresa Familiar de la UR y AREF apoyan a los estudiantes o grupos de alumnos que presentan el plan de negocio y que, siendo viable, sea técnicamente más correcto y/o de forma a la idea más original.

La AREF, fundada en 1996, cuenta actualmente con 60 empresas familiares riojanas que suponen el 15,3 % del PIB riojano y dan empleo a más de 3.485 personas directamente en 2023, sus activos totales eran de 1.436 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 24 millones de euros por pagos en el IS.

Uno de sus objetivos centrales es visibilizar la trascendencia que las empresas familiares tienen para el desarrollo socioeconómico de La Rioja y poner en evidencia la importancia de los valores y la cultura de las empresas familiares.