El ciclo 'Bienestar digital y menores' de The Conversation llega el martes a la Universidad de La Rioja

El ciclo 'Bienestar digital y menores' organizado por el portal The Conversation aborda mañana, martes 7 de octubre, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, la relación entre el uso (y abuso) de las nuevas tecnologías e internet con la salud mental infantil y juvenil.

El encuentro está presentado y moderado por Lorena Sánchez, periodista especializada en ciencia en The Conversation, y en él participan Eduardo Fonseca Pedrero, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, responsable del Grupo PRISMA (Programa Riojano de Investigación en Salud Mental) y vicerrector de Política Científica; Delia Rodríguez, abogada especializada en Derecho de Familia e Infancia; y Tatiana Iñiguez, coordinadora del Grado de Educación Primaria y vicedecana de Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Universidad de Zaragoza.

Tras su participación, y antes de abrir el turno de preguntas al público asistente, tomarán la palabra los invitados de la fila cero, personas y entidades directamente implicadas en este reto social: Marta Terroba, vicepresidenta del Consejo Escolar de La Rioja, Pilar Calvo Pascual, decana del Colegio de Psicología de La Rioja, y Rubén Álvarez y Ernesto Ortiz, psicólogo y director técnico de la Asociación de salud mental de La Rioja.

Este ciclo de encuentros aborda uno de los fenómenos que más preocupa a las sociedades occidentales, como es la salud mental de los menores y está dirigido a investigadores del área, ONGs e instituciones implicadas en salud mental, menores o tecnología, profesionales de la salud mental, educadores, padres y madres y público general.