El actor Damián Alcolea da voz a la realidad de las personas con TOC: «En las redes sociales de frivoliza mucho»

El actor Damián Alcolea, en el Aula Magna del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja.

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:38

El actor, conferenciante, escritor y profesor de teatro y oratoria, Damián Alcolea, ha acercado a los alumnos de la Universidad de La Rioja la realidad de las personas con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), que padece desde los 13 años.

«Uno de los principales problemas que ahora se da mucho en redes sociales es que se frivoliza», asegura Damián Alcolea, quien ha intervenido en la VI Semana de la Ciencia y la Innovación en La Rioja con la charla titulada '¿Por qué es urgente humanizar la atención a la salud mental?, en el Aula Magna del Complejo Científico-Tecnológico, donde ha compartido su historia personal y ha hablado de la necesidad de humanizar la atención al malestar psíquico a través de la empatía.

«Vemos cómo mucha gente dice: «Soy muy TOC porque me gusta ordenar los libros por colores» y no, eso no es TOC. El TOC es otra cosa», asegura Alcolea.

Otro problema en torno al TOC, según Damián Alcolea, es «que se criminaliza a las personas con enfermedad mental. Lo vemos muy a menudo en los titulares de prensa que se sigue relacionando los delitos con la enfermedad mental».

Una de las veinte enfermedades más incapacitantes del mundo

El Trastorno Obsesivo–Compulsivo es una afección de salud mental en la que una persona tiene pensamientos incontrolables y recurrentes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera una de las veinte enfermedades más incapacitantes del mundo, así como entre las cinco psiquiátricas más comunes.

Como experto en comunicación, ha impartido conferencias en asociaciones de pacientes y familiares, universidades, foros de Salud Mental, programas de televisión, institutos de secundaria e incluso en el Congreso de los Diputados.

La VI Semana de la Ciencia y la Innovación está promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.