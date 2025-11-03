Un innovador método desarrollado en la UR refuerza la estabilidad del aceite de oliva virgen extra El investigador Taha Mehany Hussein Abdellatif logra incorporar polifenoles de hojas y frutos del olivo que mejoran su resistencia al calor y prolongan su vida útil

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

El investigador egipcio Taha Mehany Hussein Abdellatif ha desarrollado en la Universidad de La Rioja (UR) un innovador método que permite enriquecer el aceite de oliva virgen extra con polifenoles naturales extraídos de las hojas y frutos del olivo, aumentando su estabilidad y su resistencia a la degradación durante la fritura. Su tesis doctoral, titulada 'Stability of Extra Virgin Olive Oil and Other Edible Oils Under Deep-Frying and Storage Stress: A Multivariate Study of Instrumental and Sensory Data', ha sido calificada con sobresaliente 'cum laude' y mención internacional.

La investigación propone un método para suplementar aceites de oliva con polifenoles exógenos, en especial hidroxitirosol, un potente antioxidante natural con propiedades «cardioprotectoras, antiinflamatorias y anticancerígenas», ha explicado Mehaby, comparable al resveratrol del vino. Este compuesto, extraído de subproductos como hojas y frutos del olivo, se incorpora al aceite mediante nuevas tecnologías que resuelven el problema de su baja solubilidad en medios no polares. El resultado es un aceite más estable frente a la oxidación y con una vida útil prolongada, lo que aporta un alto valor añadido tanto para su consumo directo como para aplicaciones en conservación y fritura.

Para el desarrollo de esta investigación se han empleado técnicas avanzadas que permiten cuantificar los polifenoles naturales y añadidos, así como monitorizar en tiempo real la calidad del aceite. Estas metodologías no destructivas representan una herramienta eficaz para la industria oleícola, ya que facilitan la detección de adulteraciones y aseguran la autenticidad de los aceites. Además, se analizaron distintas variedades de aceite de oliva virgen extra, como Royuela, Koroneiki, Arbosana, Picual, Manzanilla y Arbequina, observándose que las de mayor contenido fenólico presentan una mayor resistencia a la degradación durante la fritura. La variedad riojana Royuela ha destacado por su alto nivel de polifenoles y su excelente estabilidad térmica.

Para Eduardo Fonseca, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, esta tesis «refuerza la apuesta por la atracción de talento internacional y la sostenibilidad del sector agroalimentario». Elvira Cantabrana, del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja, ha subrayado que «este tipo de investigaciones ayudan a mejorar la calidad y la identidad del Aceite de La Rioja, impulsando la innovación en un sector en crecimiento». El nuevo doctor Taha Mehany Hussein Abdellatif ha destacado que su trabajo «combina química, tecnología alimentaria e innovación sostenible para crear un aceite más estable y saludable», abriendo nuevas oportunidades para la industria y los consumidores.