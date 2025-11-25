Viajar solo a Bogotá: consejos para riojanos que buscan experiencias auténticas

Lunes, 24 de noviembre 2025 | Actualizado 25/11/2025 08:14h. Compartir

Bogotá se ha convertido en el destino ideal para aquellos viajeros que apuestan por viajar solos, que cada vez son más. Y es que no solo se trata de un destino seguro, sino que su oferta cultural, natural y gastronómica es perfecta para todo tipo de viajeros.

Así que si estás planeando tu próximo viaje, consigue ya tus vuelos Madrid-Bogotá y sigue leyendo para enamorarte de este destino.

¿Por qué Bogotá es un destino perfecto para los que buscan viajar solos?

Es cierto que el mejor lugar para visitar uno solo depende directamente de los gustos y deseos de cada persona. Ahora bien, también es cierto que hay determinados destinos que están más enfocados para el turismo en solitario, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de planes disponibles. Y Bogotá es uno de ellos por las siguientes razones:

Se trata de una ciudad diversa, cultural y creativa, con planes disponibles para todo tipo de viajeros, incluidos los que buscan experiencias en solitario.

Bogotá dispone de barrios que ofrecen gran seguridad, algo indispensable para aquellas personas que viajan solas.

Además, gracias al transporte disponible tanto dentro como fuera de la ciudad, existe una gran facilidad para moverse, visitando las distintas zonas de Bogotá, y con una gran conectividad aérea que permite aprovechar el viaje para descubrir otros lugares de Colombia.

Consejos prácticos para viajeros riojanos que buscan experiencias únicas en Bogotá

Documentación necesaria para entrar en Colombia

Todo viajero español que visite tanto Bogotá como cualquier otro destino de Colombia necesita una serie de documentos obligatorios:

Su pasaporte con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de acceso al país.

Un billete de salida de Colombia, ya sea de vuelta a España o con destino a otro país. De este modo, se garantiza que no se tiene la intención de quedarse en Colombia de manera indefinida.

Además, es necesario rellenar el formulario Check-Mig, el cual puede completarse de manera online en la web de Migración Colombia.

Pero además de esta documentación obligatoria, también se recomienda a los viajeros contar con un seguro médico internacional, disponer de un alojamiento ya confirmado en la ciudad e incluirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Qué temporada es la mejor para visitar Bogotá

Las mejores épocas del año para visitar la capital colombiana son entre diciembre y marzo y entre junio y agosto, lo que se conoce como la temporada seca de la ciudad. Y es que durante estos meses se puede disfrutar de un clima soleado y con menos precipitaciones, lo que permite a los viajeros poder disfrutar de todos los planes sin problemas climáticos.

Equipaje necesario para visitar la capital colombiana

La maleta de un viajero es algo de lo más personal, además, lo que haya en su interior depende de manera directa del tipo de viaje que se desee hacer. Ahora bien, para descubrir Bogotá a fondo, lo más recomendable es llevar ropa cómoda y ligera, ropa de baño si está en tus planes visitar alguna zona de playa o zona termal, calzado cómodo para caminar sin descanso y alguna prenda impermeable para poder hacer frente a posibles precipitaciones.

Además, en la maleta tampoco puede faltar un sombrero, protector solar, elementos básicos de botiquín y un adaptador para los enchufes tipo A/B que se utilizan en Colombia.

En cuanto al dinero, se recomienda llevar algo de efectivo en pesos colombianos.

Cómo moverse dentro de la ciudad

Es posible descubrir zonas de Bogotá a pie, ahora bien, si precisas de transporte, lo más recomendable es optar por taxis oficiales o plataformas de viaje como DiDi.

Mejores zonas de Bogotá para alojarse

Y si estás buscando el alojamiento perfecto en la ciudad, las zonas más recomendadas para viajeros son La Candelaria, zona histórica y bohemia, la Zona G o Zona Rosa, ideal para los amantes de los viajes gastronómicos, o Chapinero, con un entorno moderno y muy seguro.

Lugares que sí o sí hay que visitar

Y en cuanto a planes se refiere, en función del tipo de turismo que se busque hacer, los imprescindibles en Bogotá son:

Naturaleza: Parque Simón Bolívar, Monserrate, con acceso tanto a pie o en teleférico, y alguna ruta cercana como Quebrada La Vieja.

Cultura: si buscas un destino cultural, debes visitar el Museo del Oro y el Museo Botero y perderte por las calles de La Candelaria y Distrito Graffiti para disfrutar de su street art.

Tampoco puedes perderte los mercados locales como el Mercado de Paloquemao o los mercados de pulgas de San Alejo y Usaquén.

Y los amantes de la gastronomía local deben sí o sí probar la bandeja paisa, las almojábanas, el ajiaco y la changua, entre otros platos típicos de Bogotá.

Conexión La Rioja - Bogotá

Pero además de lo ya mencionado hay algunos motivos extra por los que Bogotá es el destino perfecto para aquellos riojanos que buscan viajar solos. Y es que existen grandes similitudes en el carácter acogedor de ambos, además de compartir el gusto por la buena gastronomía.

Pero no solo eso, también existe una gran cercanía cultural entre ambos países, además de existir gran población española en Colombia y viceversa, lo que sumado a la historia común de ambos lugares, se traduce en una gran unión. De este modo, es posible afirmar que Bogotá es el destino perfecto para aquellos que buscan viajar solos sin sentirse solos.