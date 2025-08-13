Veinticinco personas han sido detenidas por provocar incendios este verano

Alfonso Torices Madrid Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:18 Comenta Compartir

El calentamiento global, el abandono del mundo rural y las escasas políticas de prevención de incendios ponen el combustible para la actual plaga de grandes incendios, pero también hay demasiados ciudadanos que son quienes acercan la cerilla. Muchos de los fuegos de este mes, que han segado la vida de dos personas, han causado heridas de gravedad a siete más, han arrasado unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado y han obligado a evacuar a la carrera a decenas de miles de vecinos, fueron provocados. Entre ellos, coinciden los responsables públicos, buena parte de las llamas que devoran Galicia, con más de 11.000 hectáreas calcinadas este verano, el incendio que obligó a desalojar a 2.000 residentes y turistas en Tarifa (Cádiz) o las llamas, aún vivas, que han dañado el tesoro natural y cultural leonés de Las Médulas.

La certeza de que muchos de los últimos fuegos son obra de irresponsables y pirómanos la comparten los ministros del Interior y Transición Ecológica y con el presidente de la Xunta de Galicia y consejeros de la Junta de Castilla y León, que hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien cualquier comportamiento sospechoso de ser incendiario.

Fernando Grande-Marlaska mostró su preocupación por los números sobre esta realidad. Las policías han detenido a 25 personas desde el inicio del verano acusados de provocar incendios forestales. Entre ellos están el avilés que quemó 2.000 hectáreas en Cuevas del Valle para que le contratasen en las brigadas antiincendios locales, la mujer de 63 años de Muxía (A Coruña) sospechosa de cinco fuegos, otros dos incendiarios orensanos, de Canibelos y Celanova, el que intentó quemar un paraje en Caños de Meca (Cádiz), y la recién arrestada en Laxe (A Coruña), sospechosa de dos incendios.

Nueva suspensión del AVE

Todos actuaron y han sido detenidos durante la ola de calor que, en su undécimo día, tiene al país pendiente de una decena de grandes incendios que se extienden por siete autonomías, de norte a sur. La buena noticia es que los equipos de extinción han controlado o al menos estabilizado los principales fuegos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Asturias. La mala, que Orense, León, Zamora y Cáceres siguen ardiendo y la amenaza de las llamas obligó a desalojar a marchas forzadas a más de 10.000 personas de más de medio centenar de pueblos.

Los dos grandes focos del fuego son los mismos desde el inicio de la semana, Orense y territorios conectados de León y Zamora. En Orense hay doce fuegos vivos y en lo que va de mes se han quemado 8.000 hectáreas. Ayer volvió a quedar cortada la comunicación por AVE con Madrid y fue preciso desalojar varias aldeas amenazadas por las llamas y evacuar a 50 ancianos de una residencia de A Mezquita. Más de la mitad del terreno quemado, unas 5.000 hectáreas, lo devora el incendio con varios frentes que hace días se originó en Chandrexa de Queixa y el segundo gran fuego es el de Maceda, que ya ha consumido 1.700 hectáreas más.

De los seis incendios contra los que se lucha en Castilla y León, el más devastador es el de Molezuelas, que le costó la vida a un voluntario de 35 años atrapado por una lengua de fuego, que puede superar ya las 15.000 hectáreas y que ha obligado a desalojar junto al de Puercas más de 50 de pueblos de Zamora y León y a evacuar a 9.500 vecinos, llevados a albergues de La Bañeza, Astorga y Ponferrada. Sigue activo el fuego de Yeres que abrasó Las Médulas, otro de relevancia en Rebosa (Palencia) y uno nuevo en La Bastida (Salamanca), pero el segundo incendio en importancia es el de Puercas (Zamora), que ha calcinado centenares de hectáreas y en el que el martes por la noche resultaron heridos de gravedad por quemaduras seis vecinos que no abandonaron su pueblo, Abejara, cuando lo pidió la Guardia Civil. El resultado fue dos personas ingresados en la UCI y otras cuatro en unidades de quemados.

El tercer punto de mayor riesgo esta en Cáceres, entre los valles del Jerte y Ambroz, en el incendio iniciado por un rayo en Jarilla, que ya ha consumido más de 800 hectáreas. El avance de las llamas obligó a evacuar a 700 personas de tres pueblos (Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa), aunque en la última localidad un puñado de vecinos desobedeció la orden y terminaron atrapados en sus casas por el fuego que rodeó el pueblo. La buena noticia para los cacereños es que el incendio iniciado en la población toledana de Navalmoralejo, pero que saltó a su provincia y obligó a desalojar varios pueblos, está ya estabilizado. Es la misma situación en que se encuentra el otro gran incendio toledano, el que el martes obligó a confinar a 5.000 vecinos de Calera por el humo.