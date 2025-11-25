LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Papa León XIV. Efe

El Vaticano reafirma el valor de la monogamia frente a la «multiplicación de los divorcios y la promoción del poliamor»

Con el nuevo documento 'Una caro', León XIV confirma la indisolubilidad del matrimonio, en el que «dos personas se convierten en un corazón, un alma y una carne»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

Ante una época en la que se «multiplican los divorcios», existe una «fragilidad en las uniones», se «banaliza el adulterio» e incluso se «promociona el ... poliamor», el Vaticano reafirma el valor de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio para los católicos. Eso sostiene el documento publicado este martes por el dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa León XIV y titulado 'Una caro' (Una sola carne). Este «elogio de la monogamia», como afirma su subtítulo, ha sido elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del citado 'ministerio' vaticano y uno de los hombres de mayor confianza dentro de la Curia romana del anterior Papa, Francisco. Este teólogo afirma en su presentación que el texto es «propositivo» porque lo que pretende es extraer «de las Sagradas Escrituras, de la historia del pensamiento cristiano, de la filosofía e incluso de la poesía, razones y motivaciones que impulsen a elegir una unión amorosa única y exclusiva».

