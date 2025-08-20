LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urdiales durante la última corrida en Alfaro. LOF

Urdiales regresa a Bilbao, en sustitución de Morante

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:24

La empresa gestora de la plaza de toros de Bilbao, BMF, ha anunciado que Diego Urdiales hará el paseíllo este viernes en la plaza de ... toros de Bilbao en sustitución de Morante de la Puebla. El torero cigarrero resultó cogido en la feria de la Peregrina de Pontevedra el pasado 10 de agosto y ha perdido varios compromisos. El pasado lunes causó baja en Málaga y Urdiales ocupó su lugar siendo obligado a dar dos vueltas al ruedo tras una faena medida y torerísima al primero de la tarde.

