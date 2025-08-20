Urdiales regresa a Bilbao, en sustitución de Morante

La empresa gestora de la plaza de toros de Bilbao, BMF, ha anunciado que Diego Urdiales hará el paseíllo este viernes en la plaza de ... toros de Bilbao en sustitución de Morante de la Puebla. El torero cigarrero resultó cogido en la feria de la Peregrina de Pontevedra el pasado 10 de agosto y ha perdido varios compromisos. El pasado lunes causó baja en Málaga y Urdiales ocupó su lugar siendo obligado a dar dos vueltas al ruedo tras una faena medida y torerísima al primero de la tarde.

El torero riojano, que este año se había quedado fuera de las Corridas Generales, actuará junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez con astados de Garcigrande en un festejo para el que no hay localidades y que solo se podrá ver en el propio coso dado que, en esta ocasión, la feria no se televisa a través de ninguna plataforma.

De este modo, Diego Urdiales regresa a una de sus plazas talismán en la que ha firmado faenas memorables como la del toro 'Atrevido' de Alcurrucén, con la que abrió la puerta grande del coso bilbaíno tras signar una actuación sublime de principio a fin. El torero se reencontrará con una afición que le profesa un gran respeto y, a buen seguro y si ayudan los toros, ofrecerá una gran tarde muestra del momento de madurez que atraviesa. Cabe recordar que además del bien sabor de boca en Málaga, el pasado viernes abrió la puerta grande de la plaza de toros de Alfaro en la corrida de celebración de su centenario.