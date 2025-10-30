Últimas horas para inscribirse en STARTInnova

Redacción LOGROÑO. Jueves, 30 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

STARTInnova está en plena cuenta atrás. El programa de emprendimiento juvenil que organiza Diario LA RIOJA (con el patrocinio de Emprende Rioja, Unir y Acción Social de Caja Rural de Navarra) cierra mañana su inscripción.

Los centros interesados en inscribir a sus grupos en este programa todavía están a tiempo de hacerlo a través de la web: larioja.com/startinnova, pero no pueden demorarse mucho porque mañana concluirá el plazo marcado por la organización.

Cada centro podrá formar tantos grupos como desee, constituido cada uno de 3 a 5 miembros. Según se recoge en las bases del programa, el número de tutores encargados de esta acción será asignado en todo momento por el centro, siendo quien vele porque éstos cumplan los plazos de cada bloque formativo, así como la entrega del trabajo final.

El programa –destinado a fomentar comportamientos emprendedores entre los estudiantes– está dirigido a los alumnos que estén cursando Bachillerato y Formación Profesional de todos los centros educativos de La Rioja, ya sean públicos, privados o concertados.

La organización ha establecido dos categorías, mayores y menores de 18 años.

A partir de noviembre, cuando se cierre el plazo de inscripción los diferentes grupos inscritos, bajo la dirección del tutor que haya sido asignado por el centro, comenzarán a desarrollar su proyecto a través de diferentes fases: Detección de ideas de negocio y análisis de las ideas de negocio; diagnóstico de la idea de negocio propuesta; diseño del plan de acción... hasta que el 30 de enero, como muy tarde, a través de la plataforma y en formato pdf presenten sus trabajos.

A continuación será el comité evaluador el que analice cada uno de los trabajos presentados. A ellos les corresponderá la difícil tarea de elegir los cinco mejores proyectos de cada una de las categorías. Lo harán siempre de forma ciega, sin conocer la autoría de los proyectos que están evaluando. Y esos son los trabajos que, previsiblemente el 6 de marzo (aunque es una fecha sin confirmar aún) serán expuestos en público por sus autores para que el jurado compuesto por profesionales, representantes universitarios y expertos elijan el ganador tanto en la categoría de mayores de 18 años como en la de menores, después de haber asistido a la defensa de los trabajos y realizado su turno de preguntas a los autores de los mismos.

Para facilitarles las cosas en la final, UNIR ofrecerá una masterclass formativa presencial dirigido a los integrantes de los grupos finalistas, con el fin de ayudarles en su defensa y ofrecerles las mejores herramientas para la exposición pública de sus proyectos.