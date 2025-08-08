LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil patrulla en Sevilla. EP

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

El incidente se produjo este jueves en un bar de la localidad la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:07

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, según la información facilitada por el 112 Andalucía a Europa Press. En el establecimiento se produjo una reyerta que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, «que ya se están viendo». Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  2. 2 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  3. 3 La Rioja más poblada: ya somos 328.313 habitantes
  4. 4 Sofocado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo
  5. 5 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  6. 6 Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja
  7. 7

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano
  8. 8

    Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño
  9. 9 Donde había ordenadores, ahora hay queso
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico