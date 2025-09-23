LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un joven cruza una calle con la vista puesta en el móvil. R. C.

Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

El 58% de los peatones fallecidos en siniestros viales en 2023 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, lo que mermó sus posibilidades de reacción

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

Los peatones son los usuarios más vulnerables en el ámbito de la seguridad vial, pero en los últimos años están aún más expuestos a los ... atropellos por la proliferación de carriles-bici, de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), y hasta por el uso de los teléfonos móviles y auriculares que los distraen mientras caminan, a veces con fatales consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

