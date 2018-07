Suspenden un estudio con un genérico contra la disfunción eréctil tras la muerte de once bebés en Países Bajos Los científicos creían que las propiedades vasodilatadoras del medicamento mejorarían el flujo sanguíneo hacia la placenta estimulando el crecimiento del feto | De 93 mujeres, 11 perdieron el bebé por problemas vinculados al medicamento COLPISA / AFP Ámsterdam Viernes, 27 julio 2018, 15:03

Médicos y científicos holandeses decidieron suspender, tras la muerte de once bebes, un estudio pionero sobre la admninistración de un medicamento contra la disfunción eréctil, el sildenafilo, a mujeres embarazadas para estimular el crecimiento de fetos con problemas.

El UMC (centro médico académico) de Ámsterdam, que desarrolló esta investigación junto a 10 hospitales de todo el país, anunció el lunes que el estudio había sido paralizado a causa de la muerte de los bebés y que otros nacidos prematuramente desarrollaron una enfermedad pulmonar.

Los científicos creen que las propiedades vasodilatadoras del citado compuesto podrían ayudar a crear un mejor flujo sanguíneo hacia la placenta, y así «estimular el crecimiento de los fetos» cuyo desarrollo se haya retrasado en el útero de la madre, dijo el UMC en un comunicado.

El nombre comercial del medicamento que se utilizó en su versión genérica es el de Viagra. Pero el laboratorio creador de este famoso medicamento, Pfizer, ha desmentido que tenga nada que ver con el estudio.

«Pfizer no ha estado involucrado en ningún aspecto de esta investigación y no ha financiado ni ha proporcionado el producto para la prueba. Además, los Investigadores Principales del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam han confirmado que se utilizó una versión genérica de sildenafilo no fabricada por Pfizer y que ningún participante de los ensayos clínicos recibió Viagra, sildenafilo fabricado por Pfizer u otro medicamento de Pfizer», expresan en un comunicado. Y advierten: «Viagra está indicada para el tratamiento de los síntomas de la disfunción eréctil en varones adultos (mayores de 18 años). La seguridad y eficacia de Viagra está robustamente documentada en los estudios clínicos que incluyen a más de 15.000 pacientes. Por último, queremos expresar nuestro apoyo a los participantes en el ensayo y a sus familias».

El estudio comenzó en 2015 y se centró en mujeres cuyos fetos no se desarrollaban bien al principio del embarazo, según el centro de Ámsterdam.

«El pronóstico para esos bebés era negativo y no se conocen otros tratamientos» posibles, añadió.

Cuando se suspendió el estudio, la semana pasada, en total a 93 mujeres se les había suministrado el citado medicamento genérico durante el embarazo, mientras que a otras 90 se les administró un simple placebo. Ninguna de las mujeres se vio afectada por este medicamento.

Pero, entre las 93 mujeres que recibieron el medicamento, murieron 19 de sus bebés, 11 de ellos posiblemente a causa de una presión arterial elevada en los pulmones, que podría estar vinculada con el medicamento.

Otros seis bebés también nacieron con una afección pulmonar que les impedía respirar normalmente, pero sobrevivieron.