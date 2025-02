Sanidad abordará «los efectos negativos de la masculinidad en la salud»

Los hombres se suicidan más, consumen más alcohol y tabaco y viven de media cinco años menos que las mujeres. También mueren más y matan más de manera violenta. La masculinidad «tiene efectos negativos para la salud», asegura el Ministerio de Sanidad, que se ha ... comprometido a abordar «si la masculinidad es un determinante de enfermedad o un activo para la salud».

«No podemos ser solamente taquígrafos del desastre de los efectos de la masculinidad sobre la salud, sino que debemos tener un relato más allá. Es una preocupación legítima», ha insistido este miércoles el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante la jornada 'Salud, hombres y masculinidad', que ha organizado el departamento de Mónica García.

Padilla ha criticado que la masculinidad hegemónica «intenta vender quien quiera puede ser como Elon Musk o Jeff Bezos». «Pero lo que queremos prometerle a la gente es que puede vivir mejor y tener una vida más agradable, y eso se puede conseguir tejiendo vínculos perdurables en el tiempo que no se caigan cuando venga una pequeña brisa», ha señalado Padilla.

En la presentación del acto, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha asegurado que «el patriarcado le dice a los hombres que solo hay una manera válida de ser hombres y castiga a los que se salen de la norma». «La masculinidad hegemónica se construye sobre el miedo: el miedo a no parecer una niña, el miedo a no parecer una mujer, el miedo a no parecer homosexual», ha agregado Hernández, que considera que «la peor derecha cuestiona el feminismo». «Los hombres son imprescindibles para el cambio que el feminismo propone. La reflexión que debemos hacernos es por qué están tardando tanto», ha agregado.

Padilla, por su parte, que la nueva masculinidad debe significar que «un hombre se haga cargo de las consecuencias de sus propios actos, pero también de lo que le pasa a los demás». «Ser hombre tiene que ser cuidarse y cuidar, tejer relaciones que nos sujeten cuando estemos en crisis, vehiculizar su épica hacia los grandes retos de la humanidad, como terminar con las violencias machistas. Esta generación de jóvenes es la que tiene que conseguir» acabar con esta lacra, ha destacado el número dos del Ministerio, que ha pedido a los hombres «ser ejemplo». «Tenemos el compromiso de seguir trabajando con el Ministerio de Igualdad para, como Gobierno, poner en marcha una serie de medidas», ha adelantado Padilla.