Las lesiones medulares reducen la esperanza de vida en 9 años El dato empeora para quienes las sufren a partir de los 65 años de edad ya que disminuye a cinco años y medio desde su ingreso

J. M. L. Toledo Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Un estudio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha revelado que los lesionados medulares reducen su esperanza de vida algo más de nueve años. Así, si la esperanza de vida de la población general es de 83,7 años, en el caso de los afectados por una lesión medular se reduce a 74,4. El dato empeora para quienes sufren esta lesión a partir de los 65 años de edad pues su supervivencia es de cinco años y medio tras su ingreso.

En los años de vida de este último grupo de personas, influye no sólo su edad sino también el uso de ventilación mecánica durante su estancia hospitalaria o en su hogar tras recibir el alta ya que los profesionales sanitarios que han participado en este trabajo han comprobado que su esperanza de vida se reduce.

Accidentes en el hogar

En cuanto a la causa de estas lesiones que desembocan en un ingreso en este hospital, las caídas casuales en el propio domicilio ocupan el primer lugar seguidas de los accidentes de tráfico y los deportivos. La edad media de quienes sufren estos graves accidentes domésticos ronda los 50 años y la mayoría son hombres siendo la región cervical la más dañada.

Los investigadores también subrayan que el aumento de la esperanza de vida en España ha tenido como consecuencia un mayor número de lesiones medulares traumáticas en los mayores de 65 años. Por ello, recomiendan fomentar el ejercicio físico entre los mayores para fortalecer sus músculos y favorecer su equilibrio y coordinación e incrementar la seguridad en el hogar evitando las alfombras, eliminando obstáculos como cables o algunos muebles, mejorando la iluminación y evitando el uso de escaleras o taburetes con escalones. Sustituir las bañeras por duchas es otro consejo de estos profesionales sanitarios, que también llaman la atención sobre otro aspecto: leer con atención los prospectos de los medicamentos pues muchos pueden tener efectos secundarios y afectar a la concentración y a la movilidad.

Temas

Accidentes