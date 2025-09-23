LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid en Euskadi, el pasado 7 de octubre EP

Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Se administraría por la nariz, se puede adaptar en tres meses a nuevas variantes del virus y es más eficaz en personas mayores

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:01

Un equipo de investigadores españoles ha diseñado una vacuna de nueva generación contra la covid-19 que entre sus principales virtudes logra la inmunización total ... del paciente contra la infección por este coronavirus, ya que bloquea por completo al SARS-CoV-2 desde su llegada al cuerpo, con lo que impide que se replique y propague por el organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  3. 3 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  4. 4

    San Mateo, desde un coche de Policía
  5. 5

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  6. 6 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  7. 7 Marihuana lista para San Mateo: detenido un matrimonio con 15 kilos de droga
  8. 8 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  9. 9 Programa de actos de San Mateo del martes 23 de septiembre
  10. 10 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total