LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven da una calada a un porro. Reuters

Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia

Un estudio español demuestra que es así si la madre del menor sufrió una infección durante el embarazo, como puede ser una gripe

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

Un equipo de investigadores españoles ha demostrado que fumar porros en la adolescencia, en el caso de ciertos menores especialmente vulnerables, multiplica el riesgo de ... desarrollar graves enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  3. 3

    El velo de la izquierda
  4. 4

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La UD Logroñés juega con fuego
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia

Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia