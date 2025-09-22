LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de pensionistas juega al dominó en un parque. R. C.

España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

Tanto las mujeres como los hombres españoles viven dos años más que la media de sus vecinos continentales, con ellas como las más longevas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:43

Los españoles disfrutan de las mayor esperanza de vida al nacer de todos los habitantes de la Unión Europea. Viven por término medio durante 84 ... años, lo que significa dos años y cuatro meses más que la generalidad de sus vecinos continentales, que tienen una existencia media de 81,7 años. Los siguientes países europeos con mayor esperanza de vida son Italia, Suecia y Francia, según el estudio publicado por Funcas.

