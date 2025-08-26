LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Rey Felipe VI durante su visita al Cuartel General de la UME. EP

Los Reyes visitan mañana las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León

Felipe VI y Letizia buscan mostrar apoyo a los vecinos de Lago de Sanabria y Las Médulas, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 10:01

Los Reyes Felipe VI y Letizia recorrerán esta semana varias de las áreas más castigadas por los incendios forestales. Este miércoles se desplazarán al Lago de Sanabria (Zamora) y a Las Médulas (León), dos de los enclaves que han sufrido graves daños en las últimas semanas, según informó la Casa del Rey.

El objetivo del viaje es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.

Tras la visita a Castilla y León, los monarcas viajarán el jueves a Galicia, donde recorrerán varias localidades afectadas por los incendios, y el viernes harán lo propio en Extremadura.

Felipe VI se ha mantenido informado en todo momento de la evolución de los incendios en contacto con el Gobierno y con los presidentes autonómicos de las regiones afectadas. El pasado 17 de agosto, además, acudió a la sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer de cerca la labor de los efectivos desplegados en la extinción de los fuegos y agradecer su esfuerzo.

