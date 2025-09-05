LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protesta de mujeres feministas, ataviadas como en 'El cuento de la criada', en Miranda de Ebro. Avelino Gómez

«Los que recurren a los vientres de alquiler son iguales a los padres por una violación»

Grupos feministas se concentrarán este sábado, ataviadas como en 'El cuento de las criadas', para exigir al Gobierno que endurezca el proceso de inscripción de bebés de gestación subrogada

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:10

Dos centenares de mujeres, vestidas con túnica morada y cofia blanca al estilo de 'El cuento de la criada', marcharán hasta el Congreso este sábado ... para exigir al Gobierno que frene la práctica de los vientres de alquiler en el extranjero. «Ya no hay inscripción automática del menor, pero se ha dejado una puerta abierta a que haya relación biológica con el bebé, más si el que recurre a esta práctica es un hombre», advierte Nuria González, autora de 'Vientres de alquiler. La mala gente', en la sede de la Fundación Mujeres, este jueves, al presentar la acción feminista del fin de semana. «Se permite que los únicos que pueden alquilar vientres sean los hombres españoles. Entendemos que hay un lobby en el Gobierno que presionó para que quedara esa puerta abierta».

