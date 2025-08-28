La peor tarde de Pablo Hermoso de Mendoza fue en Rincón de Soto: ​«Me fui del pueblo avergonzado»

El rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza ha participado como invitado en el podcast 'Tauromaquias by Aitor', de Aitor Vian, y ha confesaro que su peor tarde fue en un pueblo riojano.

«La peor fue una que me anuncian a mí solo en Rincón de Soto, un pueblo de La Rioja, en una plaza portátil con dos novillos, en mis principios. Sale el primero, le pongo un rejón de castigo y, cuando le pongo el segundo, lo descuerdo y se cae el toro muerto. Sale el segundo, voy con todo el miedo con un rejoncito chico, se lo pongo, lo descuerdo y muerto. Y se acaba el festejo. No había otra cosa», explicó.

Hermoso recuerda que el empresario, que tenía una ganadería «de esas que tenían vacas para la calle» le ofreció ir a por un novillo: «Está la gente aquí dentro y esto se ha acabado».

«Pues ahí me ves a mí de torero -continúa el diestro estellés-, me monto con él en el camión, vamos a la ganadería y me dice: 'Aquel toro'. 'Pero aquel toro -le contesto- está sin arreglar», recoge el Diario de Navarra.

Era un toro de cuatro o cinco años y todavía no tenía ni alternativa, según Hermoso, que reproduce la conversación:

«- Pero, ¿cómo vas a bajar aquello, está toreado?

- Hombre, ha salido en algún encierro.

- Pero eso no puede ser.«

🎙️ LA PEOR TARDE DE PABLO HERMOSO DE MENDOZA 🤯 El maestro del rejoneo navarro responde a la pregunta clásica: 💥 ¿Cuál fue la peor y la mejor corrida de su carrera? 💥 Una anécdota que recuerda con humor, marcada por la inexperiencia y la juventud de aquellos primeros pasos en el ruedo 🐎🔥

El rejoneador estellés recuerda que «al final había allí un eralito, con unos pitones un poquito playeros para abajo. Pues vamos a bajar ese, no se podía arreglar ni nada, pues sin puntas. Vamos a bajar ese. Baja el novillo y claro, ¿quién se atreve a poner un rejón de castigo? Me había cargado a dos. Entonces digo: 'no le pongo ni un rejón de castigo, voy a poner banderillas'.»

«Mira, aquel novillo se complica -continúa el diestro-, un novillo en la tierra, yo no sé si estaba toreado o no, me tropezaban los caballos por todos lados, una banderilla aquí, otra banderilla allí, un cuadro... me bajé a descabellarlo, aquello ni tenía morrillo, ni testuz, ni nada... No se lo llevaron vivo porque nunca me dieron los avisos».

«Aquello fue tremendo, -recuerda Hermoso- me fui del pueblo avergonzado diciéndome que no te pueden salir las cosas peor y luego durante años me lo echaban en cara cuando ya era figura: tienes que volver a Rincón porque hay que ver la vez que estuviste... Sí, sí, os lo prometo porque aquello fue horroroso. Sin ninguna duda, fue la peor experiencia de mi carrera».