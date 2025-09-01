LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Farrero, cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona, que ha coordinado el documento que relaciona la salud mental con la enfermedad cardiovascular. Francisco Avia

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

Cardiólogos españoles presentan un documento que relaciona el riesgo de sufrir un deterioro de la salud mental con los problemas cardiovasculares, y viceversa

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:05

Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético ... o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  6. 6

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  7. 7 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  8. 8 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»