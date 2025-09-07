LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El todoterreno, precintado tras el atropello. Efe

Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

La policía detiene al supuesto autor, un irlandés que conducía bajo los efectos de las drogas

E. P.

Palma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:33

Una de las tres mujeres que ha sido atropellada la mañana de este domingo en la zona de Es Puetó, entre los municipios de Sant ... Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, ha acabado falleciendo. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, según ha informado el SAMU 061.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  3. 3

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  4. 4 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  5. 5 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  8. 8

    Adiós a 57 años de amor por la danza
  9. 9

    Cocina de producto con nombre propio
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza