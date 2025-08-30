La mortalidad por partículas finas de incendios forestales podría estar infraestimada en un 93%

La Rioja Sábado, 30 de agosto 2025, 10:35 Compartir

a mortalidad asociada a las partículas finas procedentes de incendios forestales podría estar infraestimada en un 93%, según los datos del último estudio elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'la Caixa'.

La investigación evidencia que el humo de estos incendios contiene contaminantes peligrosos para la salud, entre ellos las partículas finas (PM2.5), que se han relacionado con un incremento de la mortalidad y la morbilidad. El informe, publicado en 'The Lancet Planetary Health', proporciona pruebas sólidas de que las PM2.5 procedentes de los incendios forestales suponen un mayor riesgo de mortalidad que las partículas no relacionadas con ellos.

El estudio, que forma parte del proyecto CATALYSE, se basó en datos del proyecto EARLY-ADAPT, que incluye registros diarios de mortalidad en 654 regiones de 32 países europeos, cifra que representa a una población de 541 millones de personas.

Durante el periodo de análisis, la exposición a corto plazo a las partículas PM2.5 fue responsable de un promedio de 535 muertes anuales por todas las causas, entre las que se incluyen 31 por enfermedades respiratorias y 184 por patologías cardiovasculares. Sin embargo, solo cabría esperar una media de 38 fallecimientos anuales por esta causa, por lo que se estima una infraestimación del 93% en la mortalidad.

«El cambio climático inducido por el ser humano está contribuyendo al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, ya que crea condiciones favorables para su propagación y aumenta el número de días con riesgo de incendio muy alto o extremadamente alto», señala Anna Alari, primera autora del estudio.

La también investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona apunta que «mejorar las estimaciones de la mortalidad atribuible a las PM2.5 relacionadas con los incendios ayudará a hacer un mejor seguimiento de la carga que supone esta amenaza vinculada al cambio climático para la salud pública».

Diferencias entre regiones

El análisis muestra cierta heterogeneidad regional en las asociaciones entre la exposición a PM2.5 de incendios forestales y la mortalidad. Bulgaria, Rumanía, Hungría y Serbia fueron los países más afectados; mientras que en algunas zonas muy expuestas de Portugal y España se detectaron asociaciones negativas y poco precisas.

«Las explicaciones podrían estar relacionadas con las estrategias de adaptación y gestión de incendios a nivel regional y nacional, pero se requieren más estudios para identificar los factores que explican esta variabilidad entre regiones», apunta Cathryn Tonne, investigadora de ISGlobal y autora sénior del estudio.