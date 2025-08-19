La mejor faena de la feria es la de Diego Urdiales

El Club Taurino de Alfaro ha anunciado que el XXXVIII 'Trofeo a la Mejor Faena de la Feria 2025 ha ido a parar a Diego ... Urdiales por su faena al toro 'Gavilán', de la ganadería de Alcurrucén, lidiado en cuarto lugar el pasado 15 de agosto.

En un comunicado la junta directiva de la entidad taurina ha indicado que la decisión para la concesión del trofeo ha sido unánime y desde el Club han asegurado que la faena rubricada por Urdiales ha sido «una de las más importantes realizadas en nuestra plaza en los últimos años», aseguran. Desde la entidad destacan el clasicismo y la profundidad con la que toreó el espada riojano que compuso «una obra de arte sublime», indican.

Por otro lado, ponen en valor la importancia de la tarde el pasado 15 de agosto en un festejo histórico debido a la alternativa de Fabio Jiménez que tuvo una destacada actuación culminada con la salida a hombros junto a su padrino, Diego Urdiales.

La próxima primavera el Club Taurino organizará un evento público para hacer entrega del galardón a Diego Urdiales que sumará su noveno 'Trofeo a la Mejor Faena en su palmarés'. Se da la circunstancia de que el diestro riojano es uno de los diestros que más ha toreado en el coso alfareño y que más trofeos ha cortado, entre ellos dos rabos.