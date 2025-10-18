LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Morante salió a hombros de la plaza de toros de Las Ventas el pasado domingo 12. EFE

Locura por Morante: la genialidad y el misterio en la despedida de los grandes

¿La penúltima estocada? ·

La inesperada y muy mediática retirada del sevillano recupera las historias de otros toreros que abandonaron los ruedos por sorpresa

José Luis Benlloch

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Las retiradas de los toreros siempre han tenido su liturgia propia a la vez que han sido fuente de leyendas. Tanto calado social tenían que ... la frase de cortarse la coleta, desprenderse del símbolo identitario de los toreros, que desde Juan Belmonte dejó de ser natural, quedó como un clásico del lenguaje popular cuando se quiere decir que alguien abandona (o debería) una profesión o actividad. La inesperada, muy escenificada y aún más mediática retirada de Morante de la Puebla en Madrid ha recuperado para el imaginario popular su significado y hasta hace pensar en el milagro de una reconexión de la tauromaquia con la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

