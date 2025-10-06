Un juez admite las nuevas pruebas que podrían absolver a Pablo Ibar

Novedades en el caso de Pablo Ibar, condenado a perpetua por un triple asesinato, del que siempre se ha declarado inocente: un juez permite que ... se reabra su caso, debido a que considera que las nuevas pruebas son sólidas. Se trata de un testigo que asegura conocer a los verdaderos asesinos de tres personas, crimen cometido en 1994. «La orden del juez decía específicamente que podíamos volver a presentar la moción», aseguró Dan Tibbitt, abogado de Ibar en el caso de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos). El testigo «conocía a las personas que realmente cometieron el crimen. Estaba relacionado con un ajuste cuenta de las drogas, y el testigo hizo que las personas que realmente cometieron los asesinatos, sicarios de un cartel, confesaran directamente que lo hicieron. Él trabajaba para la misma organización», dijo Tibbitt.

En «función de los méritos» la alegación presentada este verano «no tiene ningún problema de procedimiento». Además, la defensa alega que hubo una «asistencia ineficaz de los abogados» iniciales. Para «poder llevar a Pablo de vuelta a los tribunales», la defensa debe corregir, sin embargo, un defecto de forma. Las alegaciones se presentaron por separado y el juez ha emitido una orden para que se junten ambas -asistencia ineficaz y nuevas pruebas- y se presenten en una sola moción, dice el representante legal de Ibar, que anunció este lunes que cumplirá esta exigencia del juez «en breve». En cuanto lo haga, la Fiscalía tendrá un plazo de 180 días para responder.

«Hay un largo proceso por delante pero nos sentimos seguros de nuestra posición. Si el jurado hubiera escuchado al testigo que tenemos ahora, Pablo nunca hubiera sido condenado». Ibar ha apelado antes, se ha enfrentado a tres juicios y en junio de este año volvió a clamar por su inocencia, cuando apareció un hombre que contactó por correo electrónico a la Asociación Pablo Ibar y se ofreció a declarar. Dijo que conocía a los verdaderos asesinos, dio el nombre de quien apretó el gatillo y el alias del cómplice.

Fuerte de ánimo

Sobre los «sentimientos y emociones» de Ibar, que estuvo en el corredor de la muerte 16 años y luego de un nuevo juicio tiene cumple cadena perpetua, se hizo eco su abogado, en un vídeo divulgado este lunes. «Está muy contento con las mociones que presentamos, con las nuevas pruebas que demuestran que él no cometió este delito. Es consciente de la orden del juez y entiende que el sistema judicial lleva tiempo. Ya ha pasado por esto antes. Está acostumbrado al sistema y al hecho de que no se mueve rápidamente», dijo el abogado.

«Tiene fe en el juez y en el sistema, que verán la realidad y la inocencia de Pablo. Está contento de tener la oportunidad de presentar al testigo. Está animado y, en general, es optimista». El reo entiende también que «todo el mundo quiere asegurarse que está haciendo lo correcto» al liberarlo. «Está fuerte de ánimo. Siempre está en buen estado mental cuando hablo con él, y está agradecido con el apoyo que tiene en su país de origen».

Hace 30 años, en 1994, Ibar fue condenado por la muerte a tiros de Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers. La prueba en su contra se basó en un vídeo de seguridad, en el que uno de los asesinos se quitó una camiseta con la que se tapaba la cara. Esos veinte minutos de grabación sirvieron para que las autoridades de Miami señalaran a Ibar, norteamericano de origen vasco, nacido en 1972, y para que el jurado hallara un parecido razonable con él y le condenara.