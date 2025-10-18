LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de una patrulla en el lugar de los hechos. E. C.

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Los hechos se produjeron en la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño

Alba Peláez

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Una mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores y su bebé ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento ... de Bilbao, según han confirmado portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el barrio de Santutxu cuando a la acusada, siempre según la versión de testigos presenciales, «se le cayó al suelo» el menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  5. 5

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  6. 6 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8

    La rebelión de las aulas
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu