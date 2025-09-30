LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Indemnizan con 160.000 euros a una familia por la muerte de una recién nacida debido a una negligencia

El bebé no fue monitorizado y en la intubación le dañaron los pulmones

J.M.L.

Ciudad Real

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:11

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deberá indemnizar con 160.000 euros a una familia por la muerte de su recién nacida como consecuencia de una negligencia médica. Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real) en noviembre de 2013. La madre acudió al centro a punto de dar a luz a su primera hija para quien habían elegido el nombre de Valeria.

Su gestación había sido normal pero tuvo que acudir al servicio de urgencias de este hospital por una rotura prematura de membranas. En la asistencia médica se apreció en la parturienta que presentaba liquido meconial de color verdoso y amarillento pero no se procedió a una monitorización continua, tardando más de 5 horas en monitorizarla.

Debido a este tiempo perdido y constatando los profesionales sanitarios el sufrimiento fetal en el feto, se decidió una cesárea urgente tras la cual la niña nació cubierta en grandes cantidades de meconio. La recién nacida fue enviada a una habitación del hospital donde se obviaron los evidentes signos de hipotonía e hipoactividad que padecía sin proceder a su monitorización.

La situación del bebé empeoró y la dirección médica decidió intubarla. Sin embargo, la intubación se hizo de forma incorrecta pues el tubo rompió el pulmón derecho y le provocó un colapso en el pulmón izquierdo. Según la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, «la realización de una simple radiografía habría puesto de manifiesto la errónea intubación». Finalmente, la niña fue trasladada al Hospital La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) donde falleció por una parada cardiorrespiratoria. La familia llevó el caso a los tribunales a través de la asociación El Defensor del Paciente. Según la resolución judicial, ha quedado demostrado que Valeria murió a causa de negligentes actuaciones del personal del Hospital General de Tomelloso y «si se hubiese actuado de manera diligente siguiendo los protocolos, la recién nacida no habría sufrido ningún daño y no se habría causado su fallecimiento».

