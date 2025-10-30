Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria El gigante sueco estrenará el 27 de noviembre un local de 5.128 metros cuadrados en el espacio que dejó Conforama en el centro comercial El Boulevard

Saioa Echeazarra Jueves, 30 de octubre 2025, 12:48

Los riojanos vamos a tener más cerca Ikea. Ikea abrirá las puertas de su nueva tienda el próximo 27 de noviembre, en la zona exterior del centro comercial El Boulevard, en Vitoria, según ha confirmado la multinacional sueca. El nuevo establecimiento, que ocupará el espacio que dejó Conforama, contará con 5.128 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 3.000 estarán destinados a la experiencia de compra. El proyecto ha supuesto una inversión de 6,3 millones de euros.

La plantilla estará formada por 48 personas, de las cuales un 90,4% corresponden a nuevas vacantes que se han cubierto principalmente con «talento local», ha indicado la cadena en un comunicado este jueves. Actualmente estos empleados se encuentran completando un proceso de formación. El recinto dispondrá de una oferta compuesta por un total de «más de 1.500 productos disponibles para llevar al momento», a los que se sumarán servicios de planificación, asesoramiento personalizado y recogida de artículos.

Junto a las áreas clásicas de las otras tiendas, con ámbitos de exposición, complementos, autoservicio, y mercado circular, se añade un espacio de restauración de 185 metros cuadrados donde podrán degustarse albóndigas suecas, perritos calientes o bocadillos de jamón y comprar productos de la tienda de alimentación sueca, como salmón ahumado o galletas de vainilla. Además, como novedad, esta nueva tienda contará con un espacio de 1.200 metros cuadrados de capacidad logística con el fin de apoyar la distribución de productos en Euskadi, Navarra, Cantabria y La Rioja, especialmente sofás.

Respecto al espacio de planificación con el que Ikea ya cuenta en el mismo centro comercial vitoriano, el local cerrará el 24 de noviembre, mientras que el punto de recogida externo en Júndiz permanecerá abierto hasta la entrega del último pedido realizado allí.

«Motor de crecimiento»

Al frente del equipo profesional en la capital alavesa estará Alberto Maurelle, nuevo director de tienda, que atesora una amplia trayectoria en la compañía. Anteriormente ha trabajado en la firma como responsable del área de Dormitorio y Colchones en la zona de Madrid y en el establecimiento Barakaldo como responsable de logística y cumplimiento de servicios, con una «sólida experiencia» en la gestión de equipos y operaciones. Desde la firma se muestran «muy orgullosos» del equipo formado para el establecimiento de la capital alavesa, «un proyecto hecho con y para el talento local, que refleja la diversidad, cercanía y el compromiso», elogia el responsable.

La incorporación de la cadena escandinava al centro comercial de Zaramaga «refuerza nuestra estrategia de atraer marcas líderes y seguir ofreciendo a los visitantes una propuesta comercial sólida, diversa y de calidad. Un motor de crecimiento para El Boulevard y su entorno, que supondrá un aumento significativo en el número de visitantes y una mayor dinamización del conjunto del centro comercial», destaca Óscar Valdivielso, gerente del recinto comercial vitoriano, gestionado por CBRE.

Con esta nueva tienda, el gigante de los muebles refuerza su presencia en el País Vasco, donde actualmente están disponibles siete puntos de contacto en tres formatos físicos distintos: la tienda de Barakaldo, cuatro espacios de planificación (Bilbao, Vitoria, San Sebastián e Irún), dos puntos de recogida (Júndiz y Astigarraga) y otros canales como la web, la aplicación y la venta telefónica. Concretamente, la tienda en Barakaldo cumple ahora 20 años siendo «la primera» en el norte de la península, y la sexta en territorio nacional. A lo largo de estos años, más de 52 millones de visitantes han pasado por sus puertas.