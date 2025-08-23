LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Pardo, fotografiado en Madrid durante la entrevista José Ramón Ladra

José Luis Pardo

Catedrático de Filosofía y ensayista
«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«Sumar minorías para hacer una mayoría es el 'abc' del populismo», denuncia, y advierte sobre la erosión del Estado de Derecho

César Coca

César Coca

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

José Luis Pardo (Madrid, 1954) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y especialista en las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ha estudiado con detalle ... y traducido a figuras imprescindibles de la filosofía moderna como Deleuze, Debord o Levinas, a quienes ha contribuido a difundir en España. En sus libros y artículos se detiene con frecuencia en el papel del arte y los artistas en las sociedades actuales. Y en ellos disecciona también con lucidez el momento actual de la vida española y en general del mundo occidental, del que hace un diagnóstico como mínimo preocupante: ya no hay utopías y todo consiste en una lucha política encarnizada con el único objetivo de conseguir el poder y todas las instituciones, pero sin tener una idea definida de con qué objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  3. 3 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  4. 4

    Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  5. 5

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  6. 6 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  7. 7

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  8. 8 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  9. 9

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»