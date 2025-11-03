LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    Un consumo a prueba de golpes... policiales
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja