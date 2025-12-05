El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Govern ha afirmado este viernes que el brote de la peste porcina africana está «controlado». El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar ... Ordeig, cree que se puede hablar de contención del brote porque la mayoría de los animales que se están analizando están dando negativo. El porcentaje de positivos no llega a cero, según el responsable del Ejecutivo catalán, pero está cerca del cero, ha asegurado en Catalunya Ràdio.

Hasta la fecha, y cuando se cumple la primera semana desde que se declaró el brote, el Ministerio de Agricultura ha confirmado que trece jabalíes silvestres han dado positivo de la peste porcina africana. Según el consejero catalán, todos los positivos son animales encontrados en los primeros días. Los que se están analizando a posteriori, en cambio, no están infectados, lo cual es un dato que puede invitar al optimismo. El porcentaje de positivos ha bajado una «barbaridad», ha aseverado el consejero.

La situación empieza a estar encarrilada y acotada al radio de seis kilómetros de la zona cero del brote, pero el Govern ha llamado a no bajar la guardia. El objetivo es contener el brote dentro del perímetro de los seis kilómetros, que no se extienda y no llegue a las granjas de cerdos. El brote no se dará por acabado hasta que pasen dos meses sin que se encuentre ningún nuevo animal infectado. Los mercados, en cualquier caso, no declaran la zona libre de peste porcina hasta un año después.

En torno a mil efectivos trabajan sobre el terreno contra el foco, concentrado en el entorno del parque natural de Collserola, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde aparecieron los dos primeros ejemplares muertos. Dentro del radio de seis kilómetros, la administración catalana no está sacrificando animales. Son medidas de contención para que los animales no se sientan amenazados y puedan huir a otras zonas y extenderse más allá del perímetro.

Mientras, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado este viernes la creación de un comité científico para el asesoramiento del brote.

Su objetivo es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España. Presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote y contará con una representación de la comunidad científica en el ámbito veterinario y ganadero, con la posibilidad de invitar a otros expertos en materias concretas y a representantes sectoriales.

Este comité presentará un informe sobre la aparición de la peste en España, su evolución y las medidas a adoptar para su contención.