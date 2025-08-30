El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

El Gobierno considera que la batalla contra los incendios, que han calcinado más de 360.000 hectáreas en agosto, está «llegando a su fin», entre ... otros factores, por las condiciones meteorológicas «claramente favorables» que se están registrando estos días en las zonas más afectadas, principalmente Castilla y León y Galicia. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado este sábado que la bajada de temperaturas y la disminución de la velocidad de los vientos en el noroeste de la península mantienen abierta una «ventana de oportunidad» para la extinción de los fuegos. «Este terrible episodio de la historia de España se está cerrando», ha asegurado.

Sin embargo, la preocupación se ha trasladado al sureste peninsular, donde permanece activo un incendio en situación 1 en Lubrín (Almería). Barcones ha recordado que en esa zona del país las condiciones son «desfavorables» y ha advertido de que el peligro se extiende también a las provincias de Málaga y Granada.

Castilla y León ha seguido este sábado con seis fuegos graves: dos grandes incendios forestales -aquellos que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2- tras una noche favorable en la lucha contra el fuego y otros cuatro fuegos en gravedad 1, además de tres en nivel 0 y catorce ya controlados.

Según los datos de Protección Civil, en el índice más grave en León se encuentran los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro, mientras que en nivel 1 están Barniedo de la Reina y La Baña, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.

Por otra parte, la comunidad registra otros tres incendios activos, pero en gravedad 0, en Torre de Babia, en la provincia de León, en San Pedro de Cansoles (Palencia) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

Además, en la madrugada de este sábado el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) ha rebajado el nivel de los incendios de Anllares del Sil, Yeres y Llamas de Cabrera, que se encuentran ya controlados y en nivel 0 tras más de 20 días activos. Además, todos los incendios declarados en Galicia -siete en Orense y uno en Lugo- permanecen bajo control.