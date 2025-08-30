LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un rebaño de vacas busca pastos en una zona calcinada en Quiroga (Lugo). EP

El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

Castilla y León sufre todavía seis fuegos graves y la preocupación se traslada al sureste de la península, donde las condiciones meteorológicas son desfavorables

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:40

El Gobierno considera que la batalla contra los incendios, que han calcinado más de 360.000 hectáreas en agosto, está «llegando a su fin», entre ... otros factores, por las condiciones meteorológicas «claramente favorables» que se están registrando estos días en las zonas más afectadas, principalmente Castilla y León y Galicia. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado este sábado que la bajada de temperaturas y la disminución de la velocidad de los vientos en el noroeste de la península mantienen abierta una «ventana de oportunidad» para la extinción de los fuegos. «Este terrible episodio de la historia de España se está cerrando», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  4. 4

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  5. 5

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  6. 6

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  7. 7 Manifestación de apoyo a Gaza en Logroño, este sábado
  8. 8

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  9. 9 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  10. 10 El MUWI se acerca al centro de Logroño y multiplica las quejas vecinales por ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»