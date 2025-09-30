LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El párroco Alfonso Raúl Masa a su llegada a los juzgados en febrero de 2024. R. H.

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

El juez decreta la apertura del juicio oral contra los tres investigados en la causa, que será juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz

Ana B. Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:00

Más de un año y medio después de que Alfonso Raúl Masa, párroco en Don Benito, y su compañero de piso, Eduardo, fueran detenidos por ... la Guardia Civil, ambos serán juzgados, junto a un tercer investigado, por la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la salud pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  5. 5 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  6. 6 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  7. 7 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  8. 8

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  9. 9 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión
  10. 10

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas