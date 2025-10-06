LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La goleta Endurance, atrapada por el hielo antártico, en 1915. R. C.

El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

El trabajo analiza el pecio a 3.000 metros de profundidad, los datos técnicos y los diarios para destruir el mito de la fortaleza de la nave que se hundió en 1915 y asegurar que el capitán conocía los riesgos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:10

Comenta

En el imaginario colectivo, el explorador Ernest Shackleton y su barco Endurance muestran el arrojo humano frente a las calamidades climáticas para conquistar nuevos territorios, ... como el Antártico. Sin desmerecer el heroísmo de los supervivientes de aquella aventura fallida, una investigación publicada este lunes revela las «verdaderas causas» del aplastamiento de la nave. A partir del análisis de diarios de siete tripulantes, la correspondencia del capitán, imágenes submarinas del naufragio y datos técnicos y estructurales, el trabajo sostiene que el Endurance no era el barco más robusto para esos parajes. Y lo más desmitificador, Shackleton sabía antes de zarpar, en diciembre de 1914, que había otras naves mejores ya en esa época, según el trabajo realizado por Jukka Tuhkuri, profesor de mecánica de sólidos en la Universidad de Aalto, Finlandia, que participó como científico en la expedición Endurance22, cuando se encontró el pecio en 2022 a unos 3.000 metros de profundidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  4. 4 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio