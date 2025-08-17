LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios vecinos colaboran en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) EP

España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

Pedro Sánchez visitará hoy las áreas afectadas por los incendios en Orense y León

Javier Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:08

España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    Historia de una escalera sin historia
  3. 3

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  4. 4

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  5. 5

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  6. 6 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  7. 7

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  8. 8 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño
  9. 9

    Tomás, Jonathan y un futuro construido desde Logroño
  10. 10

    Medio siglo de portadas en La Glorieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción