Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo La madre, que tiene problemas de drogadicción, ha confesado que abortó hace semanas

J. M. L. Toledo Martes, 9 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La Guardia Civil halló este martes un feto en el interior de un congelador de una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo). La madre, de 40 años, abortó a finales del pasado mes de agosto y ocultó el feto en el congelador.

Semanas más tarde contó lo ocurrido a su madre. La Guardia Civil ha acabado enterándose del suceso a través de los servicios sociales a los que acudió la madre de la parturienta después de hablar con su hija y este martes le tomó declaración, según confirmó la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Isabel Rivelles. La madre, de nacionalidad española, ha confesado estos hechos y el trabajo de los agentes encargados de la investigación y de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo se centra ahora en averiguar cuántas semanas de vida tenía el feto y si pudo haber nacido muerto por un aborto espontáneo. Según los vecinos de la madre, que tiene otros tres hijos, presenta graves problemas de drogodependencia.

Este suceso ha conmocionado a Alberche del Caudillo, una pedanía de 1.800 habitantes perteneciente al municipio de Calera y Chozas (Toledo) que fue construido como pueblo de colonización por el régimen de Franco en 1956 con 270 colonos en sus inicios. Hace dos años esta misma pedanía vivió una tragedia similar después de que un bebé de tan sólo 18 meses de edad muriera al ser arrollado el vehículo en el que viajaba junto a dos adultos por un tren de pasajeros que cubría la línea Madrid-Badajoz en un paso a nivel sin barrera. El pequeño salió disparado del vehículo como consecuencia del impacto que también provocó que el turismo diera varias vueltas de campana. Siniestro en el que resultaron heridos de gravedad los otros dos ocupantes del vehículo, de 32 y 36 años.