Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

El agresor sexual está acusado de dos violaciones, cometidas en Gavà (Barcelona): actuaba con sombrero, peluca, gafas y bigote postizo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:36

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, que está acusado de haber cometido dos agresiones sexuales en Gavà (Barcelona), entre el pasado mes ... de octubre y enero de este año. El presunto violador fue arrestado en Castelldefels (Barcelona), muy cerca de Gavà. Ayer pasó a disposición judicial. Tras prestar declaración, fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo.

