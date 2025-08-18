Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas Sus cabecillas eran dos hermanos y su madre. La extorsión incluía agresiones físicas y amenazas de muerte

J.M.L. Albacete Lunes, 18 de agosto 2025, 12:41 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desarticulado en Albacete, Valencia y Alicante un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en un piso de Alicante y a extorsionar a sus clientes. En concreto, les exigían el pago de hasta 3.000 euros a cambio de no contar a sus allegados, contactos y conocidos que eran consumidores habituales de prostitución.

En la operación han sido detenidas nueve personas: cinco en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia. Los cabecillas de la banda, dos hermanos y su madre, residían en Albacete y eran los encargados de recibir el dinero.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2024 tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional sobre la existencia de un piso en Alicante donde varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Las denuncias anónimas también señalaban que en el interior del piso se traficaba con drogas.

Los agentes descubrieron que quienes gestionaban la vivienda se dedicaban, asimismo, a la extorsión de los hombres que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

Según la Policía, la extorsión incluía agresiones físicas e incluso amenazas de muerte de ellos o de sus familiares si se negaban a pagar.

A raíz de estas detenciones, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.