LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los detenidos. Policía Nacional

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Sus cabecillas eran dos hermanos y su madre. La extorsión incluía agresiones físicas y amenazas de muerte

J.M.L.

Albacete

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:41

La Policía Nacional ha desarticulado en Albacete, Valencia y Alicante un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en un piso de Alicante y a extorsionar a sus clientes. En concreto, les exigían el pago de hasta 3.000 euros a cambio de no contar a sus allegados, contactos y conocidos que eran consumidores habituales de prostitución.

En la operación han sido detenidas nueve personas: cinco en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia. Los cabecillas de la banda, dos hermanos y su madre, residían en Albacete y eran los encargados de recibir el dinero.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2024 tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional sobre la existencia de un piso en Alicante donde varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Las denuncias anónimas también señalaban que en el interior del piso se traficaba con drogas.

Los agentes descubrieron que quienes gestionaban la vivienda se dedicaban, asimismo, a la extorsión de los hombres que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

Según la Policía, la extorsión incluía agresiones físicas e incluso amenazas de muerte de ellos o de sus familiares si se negaban a pagar.

A raíz de estas detenciones, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    En la trastienda del tiempo
  5. 5 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  6. 6

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  7. 7 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  8. 8

    La calle, una realidad que crece sin elección
  9. 9

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  10. 10

    La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas