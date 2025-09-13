LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuela Carmena, durante la entrevista. Mireya López

Manuela Carmena | Exjueza y exalcaldesa de Madrid

«Me desagradan mucho las etiquetas, porque nos envenenan»

La entrevista ·

«Estamos acostumbrándonos a usar la mentira con toda facilidad», asegura esta política atípica a la que no le importa que ciertos sectores la acusen de 'traidora'. «Es una cuestión de sectarismo», explica

César Coca

César Coca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:01

La popularidad de Manuela Carmena (Madrid, 1944) se explica en una sola imagen: la abogada, exjueza y exalcaldesa de la capital de España pasea por ... una ciudad situada a varios cientos de kilómetros y hay decenas de personas que la saludan, le piden un autógrafo o quieren hacerse una foto con ella. En 'Imaginar la vida' (Ed. Península) ha explicado su actividad profesional de tantos años. Pero hay muchos temas de los que hablar con ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  4. 4 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  5. 5

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  6. 6

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona
  7. 7

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  8. 8 El vino sin alcohol, ¿realidad o marketing?
  9. 9 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  10. 10 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Me desagradan mucho las etiquetas, porque nos envenenan»

«Me desagradan mucho las etiquetas, porque nos envenenan»