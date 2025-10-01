LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

Los jueces reclaman más medios para poder tramitar, junto a las agresiones machistas, los crímenes sexuales, el acoso, la corrupción de menores, la mutilación genital o el matrimonio forzado

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:27

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer comenzarán a dirimir sobre delitos sexuales a partir de este viernes. Los nuevos tipos penales que llegarán a ... estas instancias -que los jueces denuncian que ya están colapsados, teniendo que recurrir a compañeros en comisión de servicio pero sin que se les releven de sus otras funciones- son agresiones y acoso sexuales cometidos contra una mujer incluso menor de trece años, exhibicionismo, corrupción de menores, mutilación genital femenina y matrimonio forzado. La 'Ley de garantía integral de la libertad sexual', conocida como la 'ley del sí es sí', ordena el traslado de estos crímenes a unos juzgados que hasta ahora se especializaban solo en situaciones donde había, o hubo, una relación sentimental o vínculo afectivo entre autor varón y víctima mujer. Para asumir esta nueva carga de trabajo, el Gobierno prometió aumentar en casi 50% el número de jueces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  3. 3

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  4. 4

    Una vocación que crea saga en Logroño
  5. 5

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  6. 6

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  7. 7

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  8. 8

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  9. 9 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género