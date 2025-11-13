LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una protesta en Belém, donde se celebra hasta el próximo día 21 de noviembre la 30 Cumbre del Clima. Reuters

Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero

El balance anual del CO2 emitido a la atmósfera confirma una subida similar a la de 2024, con las de EE UU a la cabeza

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Los datos diluyen una vez más la promesa global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables directas del calentamiento global del ... planeta, debido a su acumulación constante en la atmósfera desde que comenzara la era industrial. Un año más, la gráfica sigue dibujando un trazado ascendente para marcar un nuevo récord histórico. En 2025, el balance realizado sobre el principal GEI, el dióxido de carbono (C02), revela que, cuando acabe el año, la atmósfera habrá recibido 38.100 millones de toneladas más de este gas fósil, un 1,1% más que en el anterior 2024. Así, se calcula que la concentración de CO2 en la atmósfera alcance las 425,7 partes por millón (ppm) este año, un 52% por encima de los niveles preindustriales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2

    En el nombre del padre
  3. 3

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  4. 4 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  5. 5 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  6. 6 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  7. 7

    La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
  8. 8

    Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año
  9. 9 Quejas por la demora en Oftalmología, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    La campaña de la manzana fuji en las fincas del Linares confirma su excelente calidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero

Los datos desinflan un año más la promesa de los países de reducir sus emisiones de efecto invernadero