«Les damos la oportunidad de ser protagonistas de su propia vida»

El programa 'Vida independiente' de Aspace Rioja, que busca potenciar la autonomía de las personas con discapacidad en su entorno personal y social, combinando aprendizaje teórico y práctico, nace de tres evidencias: por un lado, de la constatación del cambio social producido en la relación con las personas con discapacidad, que, de ser vistas con meras receptoras de servicios asistenciales, pasan a convertirse en verdaderas protagonistas. Por otro, de su aspiración a vivir de forma independiente, entendiendo la emancipación como un ejercicio de libertad individual que, con los apoyos necesarios y el de sus familias, les permitan tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. Y, por último, del reconocimiento por parte de la mayoría de su falta de habilidades para vivir solos e independientes y de la necesidad de aprender y entrenar habilidades, como el manejo del dinero, las tareas del hogar y de cocina o el aprendizaje normas de convivencia.

«Estas son las cuestiones a las que quiere responder este proyecto», explica Laura Palomero, responsable del Área de Atención de Aspace Rioja. Por tanto, el programa tiene como objetivo general avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a la vida independiente de las personas con parálisis cerebral, a través de una mejor información y conocimiento de las personas, sus familias y el entorno en el que participan. «Surge con la pretensión de ofrecer una formación multidimensional que relaciona la persona con discapacidad con su contexto personal y social combinando canales pedagógicos teóricos y prácticos», afirma.

El objetivo del programa es fomentar la vida independiente de las personas con parálisis cerebral

Aspace Rioja diseña experiencias de aprendizaje ajustadas a su nivel de desarrollo

El objetivo es que los usuarios adquieran habilidades para fomentar su autonomía

La entidad pone a su disposición los espacios y recursos de sus viviendas

Así, cuestiones relativas a gestión de emociones, hábitos saludables, acceso al transporte, rutinas diarias, nutrición, higiene, atención a la salud, actividades de ocio y culturales, derechos sexuales o uso de tecnologías, entre otras, se irán abordando en talleres teóricos para, posteriormente, ponerse en práctica en la vivienda y en los espacios externos complementarios. El objetivo general se irá desplegando paulatinamente en otros de carácter específico. «Fomentando su autonomía, les damos la oportunidad de ser protagonistas de su propia vida, lo que aumenta su autoestima y confianza», sostiene.

Recursos

Actualmente, 78 personas con parálisis cerebral o discapacidades afines mayores de 18 años y sus familias participan en el proyecto. Para todas ellas, Aspace ha diseñado experiencias de aprendizaje ajustadas al nivel de desarrollo individual, a sus experiencias previas y a las distintas situaciones en las que se desenvolverá habitualmente en el futuro de modo que se potencien sus capacidades y empoderamiento. Independientemente del tipo de discapacidad de cada persona, se opera con distintos grados de apoyo partiendo de sus necesidades y de su entorno familiar. «Hablamos de un proyecto vivo en el que las personas usuarias son codirectores de su gestión que participarán en la detección de sus necesidades, opinando sobre la adecuación de espacios, participando en las acciones formativas multidisciplinares, o colaborando activamente con asociaciones riojanas», detalla.

Este proyecto «es esencial para ellos porque pone a su disposición los espacios y recursos de sus servicios residenciales, en

concreto, las viviendas especializadas y la Casa Residencia así como el Centro de Atención Integral de Lobete», donde tienen lugar las actividades previstas.

Programas de apoyo

El programa, que ha recibido el impulso de Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, ofrece a los

usuarios y sus familiares la posibilidad de contar con una experiencia práctica «que les permita, en un futuro, independizarse de su entornofamiliar o, en cualquier caso, desarrollar una vida lo más autónoma posible con los apoyos necesarios». Para Aspace, «es importante ya que acentuará su participación en el entorno comunitario respondiendo a sus inquietudes. A través de capacitaciones y programas de apoyo, pueden adquirir habilidades que les permitan tomar decisiones sobre su vida diaria, desde gestiones en su hogar hasta la elección de actividades recreativas», concluye.

