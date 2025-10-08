LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bomberos inspeccionan la fachada del edificio siniestrado. Europa Press

Los fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera: tres inmigrantes y una arquitecta

Dambéle, Alfa, Jorge y Laura perdieron la vida ayer en el inmueble que colapsó en el centro de Madrid y cuya reforma estaba impulsada por un fondo saudí

J. Arias

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:32

Comenta

El edificio que ayer colapsó en Madrid dejó bajo los escombros a cuatro personas fallecidas: tres obreros, Dambele, Alfa y Jorge, los dos primeros de ... Mali y Guinea, y el tercero de Ecuador; y una arquitecta española, Laura. Los cuatro sufrieron el peor destino posible al derrumbarse parte del inmueble y ser sepultados por los escombros.

