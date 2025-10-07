Se derrumba el forjado de un edificio en obras en Madrid, cerca de la plaza de Ópera Once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras tras haberse caído

C. P. S. Martes, 7 de octubre 2025, 13:31 | Actualizado 13:37h.

Hasta once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras, en el centro de Madrid, tras haberse derrumbado parcialmente el forjado de un edificio que se encontraba en obras, según ha informado Emergencias Madrid. Por el momento, se desconoce si hay heridos o víctimas tras el suceso.