Vehículo implicado en la agresión denunciada. Gob. de Navarra

Cuatro detenidos en Estella por una paliza a un conductor

Lo apalearon, amenazaron y dañaron su vehículo por un incidente de tráfico

L. R.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:13

La Policía Foral ha detenido en Estella-Lizarra a cuatro varones por delitos de lesiones, daños y amenazas de muerte. Se trata de un hombre ... y sus tres hijos que suman 38 antecedentes policiales por distintos ilícitos penales.

