Cuatro detenidos en Estella por una paliza a un conductor

La Policía Foral ha detenido en Estella-Lizarra a cuatro varones por delitos de lesiones, daños y amenazas de muerte. Se trata de un hombre ... y sus tres hijos que suman 38 antecedentes policiales por distintos ilícitos penales.

El pasado jueves en el estadio de fúlbol Merkatondoa, donde se produjo un incidente de tráfico, el denunciante, según informa el Gobierno de Navarra, increpó al conductor de un vehículo por circular a gran velocidad. Como respuesta los ocupantes, todos ellos vecinos de Estella, obligaron a pararle y sin mediar palabra agredirle con puñetazos y una barra, mientras le amenazaban de muerte.

La víctima interpuso denuncia ante la Policía Foral, aportando un parte médico por traumatismo craneoencefálico compatible con agresión, por lo que se inició la correspondiente investigación para identificar a los autores.

En una ampliatoria de la denuncia, como consecuencia de los actos vandálicos en el vehículo, cuya carrocería recibió varios golpes con una barra que causaron abolladuras, se produjeron daños valorados en 3.682€, a los que hay que unir ralladuras sufridas en la chapa ocurridas días después y cuya autoría se sospecha está relacionada con los detenidos.

La víctima, vecino de Ayegui, solicitó una medida de protección para que los autores no pudieran acercarse ni comunicarse con él, concediéndose un alejamiento de 300 metros por parte de la autoridad judicial. El atestado policial, elaborado por el grupo de Policía Judicial de la Policía Foral en Estella-Lizarra ha sido remitido al juzgado de guardia y a la fiscalía de Pamplona, junto con la puesta a disposición judicial de los detenidos.