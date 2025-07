Cuatro décadas 'saltando' con Super Mario Bros

Los amantes de los videojuegos están de celebración. Super Mario Bros, la serie con la que Nintendo conquistó el mundo, cumple cuarenta años con más ... de 421 millones de copias vendidas en todo el planeta -más de 10 millones sólo en España- y después de saltar por más de un centenar de juegos. Una gran hazaña para un personaje pequeño, de 16x32 píxeles, rompedor y extraordinariamente entretenido, que marcó un antes y un después en el mundo de las consolas con una propuesta sencilla: la de superar obstáculos por tierra, mar y aire, atravesando ocho locos niveles de punta a punta.

La propuesta con la que Nintendo redefinió el concepto de entretenimiento moderno fue obra de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Ambos dispusieron que el fontanero más famoso de la historia, italiano, de bigote poblado, que viste peto azul y gorra, llevara a sus adeptos a explorar, a través de su propio personaje, el Reino Champiñón para rescatar a la Princesa Peach (Toadstool) del Rey Koopa -luego llamado Bowser-, sorteando peligros como enemigos y pozos con la ayuda de potenciadores como el Super Champiñón, la Flor de Fuego y la estrella. Un juego clásico que se resiste a envejecer, como su protagonista, con una estética tan potente que ni el paso de los años le afecta a nivel visual. Porque en el universo del juego Mario nunca pasará de los 25 años.

Cuatro décadas después de su presentación en sociedad, Super Mario Bros. sigue aguantando el tipo ante millones de incondicionales jugadores que no están dispuestos a dejarle caer porque aún les resulta divertido, pese a que sus aventuras, recreadas incluso en parques de atracciones temáticos, ya no tengan secretos para ellos.

La 'Mariomanía, que se desató en Japón y no tardó en expanderse por todo el mundo, fue tal que el mítico fontanero tiene, a instancias de sus fans, hasta su propio día de celebración anual: el Día de Mario. Y no, no podía ser, como cabría esperar, el 13 de septiembre, la fecha de lanzamiento del videojuego en los salones japoneses. La elección del 10 de marzo como momento ideal para homenajear al famoso fontanero también tuvo su miga y se decidió en base a una especie de juego de letras y números:'MAR10', la manera de escribir la fecha abreviada en inglés , 'March10'.

Desde entonces, cada 10 de marzo, Nintendo lanza promociones especiales en juegos, consolas y mercancía de Mario Bros. y organiza eventos en línea y actividades para los seguidores del personaje.