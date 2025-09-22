LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monjas del Monasterio de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares. Óscar Chamorro

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

Los monasterios siguen perdiendo fuelle: se han cerrado trece en un año y no llega el relevo. «Hay menos niños y menos fe», dicen las monjas de clausura

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

«Aquí no entra una novicia desde hace más de quince años», dice con resignación cristiana al otro lado del teléfono Gema Juan (Algemesí, Valencia, ... 55 años), monja de clausura y expriora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia de Puzol (Valencia). Gema (en su orden no se cambian el nombre) dejó sus estudios de Farmacia para abrazar la vida contemplativa en 1991, cuando aún no flaqueaban las vocaciones, las celdas se llenaban de jóvenes entusiastas como ella y las hermanas no presentaban las huellas del envejecimiento de hoy. Nada que ver con la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  3. 3 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  6. 6

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  7. 7

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»
  8. 8

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés ante el Ebro
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»